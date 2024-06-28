«Вот-вот умрет»: американский журналист испугался за Байдена на дебатах

сегодня в 05:35

Американский обозреватель отметил плохое состояние Байдена на дебатах с Трампом

Американский обозреватель Бен Шапиро отметил плохое состояние президента США Джо Байдена на дебатах с Доналдом Трампом, пишет RT .

«Байден выглядит так, будто собирается умереть прямо в эфире», — написал в соцсети X американский политический обозреватель Бен Шапиро.

Как отметил журналист, Трамп показывает гораздо большую дисциплинированность на дебатах.

Ранее очевидцы противостояния двух политиков отмечали, что Байден «не моргал» и несколько раз заикался при полемике.

Байден также перепутал причину смерти своего сына Бо, сказав, что тот погиб в Ираке. На самом деле Бо умер от онкологии.

Трансляция дебатов идет на американском телеканале CNN.