«Вот-вот умрет»: американский журналист испугался за Байдена на дебатах
Американский обозреватель отметил плохое состояние Байдена на дебатах с Трампом
Американский обозреватель Бен Шапиро отметил плохое состояние президента США Джо Байдена на дебатах с Доналдом Трампом, пишет RT.
«Байден выглядит так, будто собирается умереть прямо в эфире», — написал в соцсети X американский политический обозреватель Бен Шапиро.
Как отметил журналист, Трамп показывает гораздо большую дисциплинированность на дебатах.
Ранее очевидцы противостояния двух политиков отмечали, что Байден «не моргал» и несколько раз заикался при полемике.
Байден также перепутал причину смерти своего сына Бо, сказав, что тот погиб в Ираке. На самом деле Бо умер от онкологии.
Трансляция дебатов идет на американском телеканале CNN.