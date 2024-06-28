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Илон Маск заявил, что в предвыборных дебатах в США победили мемы

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в предвыборных дебатах в США победили мемы. Дебаты прошли между бывшим президентом Дональдом Трампом и нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом, сообщает NEWS.ru .

«Сегодня была явная победа… для мемов», — написал основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla на своей странице в соцсети.

По мнению Маска, политическое мероприятие стало «подготовкой к замене» Джозефа Байдена в качестве кандидата на президентское кресло от Демократической партии США.

Дебаты между демократом Байденом и республиканцем Трампом состоялись в ночь на 28 июня. После них Сеть начали заполонять мемы. Нынешнего главу США сравнивали с Мистером Бернсом из мультсериала «Симпсоны».