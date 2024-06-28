В дебатах Трампа и Байдена победили мемы — Илон Маск
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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что в предвыборных дебатах в США победили мемы. Дебаты прошли между бывшим президентом Дональдом Трампом и нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом, сообщает NEWS.ru.
«Сегодня была явная победа… для мемов», — написал основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla на своей странице в соцсети.
По мнению Маска, политическое мероприятие стало «подготовкой к замене» Джозефа Байдена в качестве кандидата на президентское кресло от Демократической партии США.
Дебаты между демократом Байденом и республиканцем Трампом состоялись в ночь на 28 июня. После них Сеть начали заполонять мемы. Нынешнего главу США сравнивали с Мистером Бернсом из мультсериала «Симпсоны».