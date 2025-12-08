«Защита конституционного строя»: 18-летний Адам Кадыров получил новую награду

сегодня в 18:10

Помощник главы Чечни, секретарь республиканского Совбеза Адам Кадыров удостоен почетной грамоты Росгвардии. О награждении 18-летнего политика сообщил председатель правительства ЧР Магомед Даудов в личном Telegram-канале .

Премьер-министр Чечни поздравил племянника с высокой оценкой его деятельности.

«Эта награда является признанием его личного вклада и активного содействия подразделениям Росгвардии в выполнении задач по защите конституционного строя, обеспечению общественной безопасности и правопорядка», — написал Даудов.

Глава чеченского правительства добавил, что Адам Кадыров зарекомендовал себя как ответственный и эффективный человек.

Также сегодня Магомед Даудов заявлял, что главе Чечни Рамзану Кадырову была вручена ведомственная медаль Росгвардии «За боевое отличие». Его наградил лично директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов.

К 18 годам Адам Кадыров успел получить целый ряд крупных наград — орден Кадырова, медаль Героя Чечни, орден «Дуслык» (вторая по значимости награда Татарстана), орден за заслуги перед Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией и прочие.

Ранее Рамзан Кадыров поздравил сына Адама с 18-летием и перечислил его достижения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.

