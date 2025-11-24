Выучил Коран и стал хафизом: Рамзан Кадыров перечислил достижения сына Адама

Рамзан Кадыров поздравил сына Адама с 18-летием и перечислил его достижения

У помощника главы Чечни, начальника отдела обеспечения безопасности главы республики, секретаря совета безопасности Чечни Адама Кадырова 24 ноября день рождения, ему исполнилось 18 лет. Руководитель региона Рамзан Кадыров рассказал о достижениях сына.

По словам политика, Адам выучил Коран наизусть и получил звание хафиза.

«Адам растет, работает, стремится быть полезным своему народу, и искренне радуюсь тому, что он осознанно выбирает путь, который прославил его дорогой дедушка Ахмат-Хаджи. Уверен, что верность этим идеалам станет основой его будущих достижений», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

На опубликованной записи показано, как Адам Кадыров в разных возрастах читает религиозные книги, молится. На другом кадре именинник стреляет из пулемета, управляет беспилотником, танцует лезгинку.

Далее идет нарезка со встреч Адама Кадырова с различными российскими политиками: президентом России Владимиром Путиным, главой ДНР Денисом Пушилиным и другими. Есть кадры с рабочих встреч именинника, награждений им бойцов «Ахмата» в Чечне.

Ранее в населенном пункте Гвардейское Надтеречного района в Чеченской Республике заработал спорткомплекс Dustum имени сына главы российского региона Адама Кадырова. Кроме того, ранее Адам Кадыров появился на публике в часах американской фирмы Jacob & Co из серии Epic SF24. Изделие инкрустировано 104 бриллиантами, его стоимость — 41 млн рублей.

