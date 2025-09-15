104 бриллианта: Адам Кадыров блеснул новыми часами за 41 млн рублей

Адам Кадыров появился на публике в часах со 104 бриллиантами за 41 млн рублей

17-летний сын Рамзана Кадыров Адам появился на публике в часах американской фирмы Jacob & Co из серии Epic SF24. Изделие инкрустировано 104 бриллиантами, его стоимость 41 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Новые фото опубликовала в Сети его сестра Табарик. Часы сделаны из 18-каратного белого золота, а механизм защищен сапфировым стеклом. Первоначальная стоимость изделия — 497 тыс. долларов (более 41 млн рублей). Таких часов выпущено всего 18 экземпляров, они все распроданы.

Минимум трижды Кадыров-младший блистал на публике в разных часах за десятки миллионов рублей. В 2022 году у него заметили часы Richard Mille 035 за 37 млн рублей, а также Audemars Piguet за 85 млн рублей. На свою свадьбу в июне этого года Адам надел изделие от бренда Jacob & Co, стоимость которого варьируется от 2 до 20 млн рублей.

Ранее Адам Кадыров станцевал лезгинку с пистолетом на поясе, выступив на сцене Чеченской государственной филармонии им. Аднана Шахбулатова. Соответствующие кадры опубликовал его отец, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

