17-летний Адам Кадыров станцевал лезгинку с пистолетом на сцене филармонии

Секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров станцевал лезгинку с пистолетом на поясе, выступив на сцене Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. Соответствующие кадры опубликовал его отец, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

https://t.me/RKadyrov_95/5896

По словам Кадырова-старшего, в Грозном прошел полуфинал конкурса «Дека сан аз», который политик назвал «одним из самых ярких музыкальных проектов региона». Глава республики отметил, что цель проекта — помогать начинающим артистам и предоставлять талантливой молодежи сцену для развития и самореализации.

В ролике, который выложил Рамзан Кадыров, также показан танец его 17-летнего сына Адама. На кадрах юный политик танцует лезгинку рядом с девушкой, одетой в национальный наряд красного цвета. На поясе у Адама Кадырова висела кобура с пистолетом, а сам он был одет в футболку с золотым волком, черные штаны и кроссовки.

Между тем 17-летний Кадыров стал куратором оказания гумпомощи жителям Газы от Чечни.

