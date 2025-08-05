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Адам Кадыров стал куратором оказания гумпомощи жителям Газы от Чечни

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам стал куратором оказания гумпомощи жителям Газы от республики, сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказал департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни, в ходе рабочей встрече в Грозном было решено возобновить сбор пожертвований для жителей Газы. Адама Кадырова назначили куратором данного направления.

Ранее помощник главы Чечни и секретарь Совбеза ЧР Адам Кадыров появился на своей свадьбе в часах Jacob & Co. Billionaire Ashoka, инкрустированных 260 бриллиантами.

Также его наградили медалью подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач.