Адам Кадыров стал куратором оказания гумпомощи жителям Газы от Чечни

Общество
Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ

Фото - © Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам стал куратором оказания гумпомощи жителям Газы от республики, сообщает «Осторожно, новости».

Как рассказал департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни, в ходе рабочей встрече в Грозном было решено возобновить сбор пожертвований для жителей Газы. Адама Кадырова назначили куратором данного направления.

Ранее помощник главы Чечни и секретарь Совбеза ЧР Адам Кадыров появился на своей свадьбе в часах Jacob & Co. Billionaire Ashoka, инкрустированных 260 бриллиантами.

Также его наградили медалью подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач.