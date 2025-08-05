Адам Кадыров стал куратором оказания гумпомощи жителям Газы от Чечни
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Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Адам стал куратором оказания гумпомощи жителям Газы от республики, сообщает «Осторожно, новости».
Как рассказал департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни, в ходе рабочей встрече в Грозном было решено возобновить сбор пожертвований для жителей Газы. Адама Кадырова назначили куратором данного направления.
Ранее помощник главы Чечни и секретарь Совбеза ЧР Адам Кадыров появился на своей свадьбе в часах Jacob & Co. Billionaire Ashoka, инкрустированных 260 бриллиантами.
Также его наградили медалью подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач.