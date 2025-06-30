Дорогие часы, «гелик» и стрельба: появились кадры со свадьбы Адама Кадырова

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В Сети опубликованы фото и видео со свадьбы Адама Кадырова

В Сети активно обсуждаются фото и видео со свадьбы 17-летнего сына главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Адам появился на публике в часах, стоимость которых составляет не менее 150 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Помощник главы Чечни и секретарь Совбеза республики Адам Кадыров появился на свадьбе в часах Jacob & Co. Billionaire Ashoka, инкрустированными 260 бриллиантами. Стоимость в зависимости от серии и года выпуска варьируется от 157 млн до 2,1 млрд рублей.

На опубликованных кадрах видно, как 17-летний Адам стреляет в воздух из пистолета, сидя за рулем автомобиля Mercedes-Benz G-Class STRONGER THAN THE 1980s зеленого цвета.

Это лимитированная серия. Всего выпущено 480 экземпляров таких авто, стоимость которых стартует от 16 млн рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел в Москве встречу с Адамом Кадыровым. Глава государства поздравил сына главы Чечни с предстоящей женитьбой, пожелав ему семейного счастья и успехов в карьере.