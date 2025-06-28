Владимир Путин лично поздравил Адама Кадырова с предстоящей свадьбой

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Президент РФ Владимир Путин провел в Москве встречу с помощником главы Чечни и секретарем Совбеза республики Адамом Кадыровым. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Встреча была неформальной. По словам Дудаева, она была наполнена «теплотой и искренностью».

Российский лидер поздравил Кадырова с предстоящей женитьбой. Путин пожелал ему семейного счастья и успехов в карьере.

Также Дудаев отметил, что встреча главы государства с Адамом Рамзановичем стала подтверждением того, что Путин глубоко уважает семью первого президента Чечни, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова.

Ранее стало известно, что 17-летний Адам Кадыров женится в ближайшее время. Подготовка к свадьбе уже идет. Информации о личности его невесты пока нет.