сегодня в 17:06

Сын Кадырова Адам женится в 17 лет

Помощник главы Чечни и секретарь Совбеза ЧР Адам Кадыров женится, заявила его сестра Айшат Кадырова. Свадьба пройдет в селе Ахмат-Юрт в Курчалоевском районе республики, сообщает «ИА Чечня Сегодня» .

О подготовке торжества Кадырова рассказала, когда отвечала на вопросы подписчиков в соцсетях. Она также показывала кадры подготовки к свадьбе.

Дочь главы Чечни Рамзана Кадырова не озвучила дату готовящейся женитьбы брата. Информации о личности невесты 17-летнего Адама Кадырова также пока нет.

Ранее секретаря Совета безопасности Чечни наградили медалью подразделения «Ахмат-Крепость» за помощь в выполнении боевых задач. За несколько дней до награждения Адаму Кадырову также вручили памятную медаль в честь 25-летия ОМОН «Ахмат-Грозный».