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Адама Кадырова наградили второй за 10 дней медалью

17-летний секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров получил еще одну медаль. Она стала уже второй за последние 10 дней, сообщает ЧГТРК «Грозный» в Instagram*.

Сын главы Чечни был удостоен медали подразделения «Ахмат-Крепость». Его наградили за помощь в выполнении боевых задач, а еще за вклад в развитие подразделений Росгвардии. Награду Адаму Кадырову вручил глава «Ахмат-Крепость» Абдул-Керим Кадыров.

Несколько дней назад сыну главы Чечни также вручили памятную медаль в честь 25-летия ОМОН «Ахмат-Грозный». Всего Адам Кадыров был награжден целым рядом орденов и медалей.

Ранее Адама Кадырова назначили куратором МВД по Чеченской Республике. В рамках новой должности он отметил наградами выдающихся полицейских.

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