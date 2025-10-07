Спорткомплекс имени Адама Кадырова появился в Чеченской Республике

сегодня в 16:07

В населенном пункте Гвардейское Надтеречного района в Чеченской Республике заработал спорткомплекс Dustum имени сына главы российского региона Адама Кадырова. Об этом рассказал руководитель муниципалитета Хамзат Хасанов, сообщает « Чечня Сегодня ».

Мероприятие посетили помощник главы Чечни, секретарь совета безопасности российского региона Адам Кадыров, министр по делам молодежи Чечни Рамзан Висмурадов и боец ММА Хамзат Чимаев.

В спортивном комплексе есть зоны для единоборств. Также посетители смогут заниматься функциональными, силовыми тренировками.

Согласно планам, в спорткомплексе будут не только готовить будущих чемпионов. Ожидается, что он станет местом притяжения для молодежи региона.

