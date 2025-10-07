Спорткомплекс имени Адама Кадырова появился в Чеченской Республике
В населенном пункте Гвардейское Надтеречного района в Чеченской Республике заработал спорткомплекс Dustum имени сына главы российского региона Адама Кадырова. Об этом рассказал руководитель муниципалитета Хамзат Хасанов, сообщает «Чечня Сегодня».
Мероприятие посетили помощник главы Чечни, секретарь совета безопасности российского региона Адам Кадыров, министр по делам молодежи Чечни Рамзан Висмурадов и боец ММА Хамзат Чимаев.
В спортивном комплексе есть зоны для единоборств. Также посетители смогут заниматься функциональными, силовыми тренировками.
Согласно планам, в спорткомплексе будут не только готовить будущих чемпионов. Ожидается, что он станет местом притяжения для молодежи региона.
