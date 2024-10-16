Западные СМИ назвали «план победы Зеленского» «бартерной сделкой для Запада»

«План победы Зеленского» звучит как «бартерная сделка для Запада», сообщает РБК со ссылкой на газету Neue Zürcher Zeitung.

Как пишет издание, западные государства в настоящее разделены. При этом британцы, восточные европейцы и скандинавы настаивают на более жестком курсе по сдерживанию Москвы, что также означает более решительную поддержку Украины, а Вашингтон и Берлин колеблются.

«Они опасаются, что удары западными крылатыми ракетами вглубь России или членство Киева в НАТО могут побудить Путина к эскалации, возможно, даже ядерной», — сообщается в статье.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «план победы».

План состоит из пяти пунктов, включающих в том числе предложение о вступлении Украины в НАТО до окончания конфликта и размещение на территории страны «неядерного сдерживающего пакета».

Ранее политолог сравнил его с комедийным фильмом Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика», подчеркивая, что предыдущая формула мира Зеленского фактически ведет к эскалации конфликта, даже ядерному, и не содержит новизны по сравнению с действиями Запада, такими как введение санкций и поставки оружия.