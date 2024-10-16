Политолог прокомментировал «план победы» Зеленского

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде «план победы». Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в программе «ОТРажение» выразил сомнения касательно серьезности этого плана, сообщает Общественное Телевидение России .

План состоит из пяти пунктов, включающих в том числе предложение о вступлении Украины в НАТО до окончания конфликта и размещение на территории страны «неядерного сдерживающего пакета».

Политолог сравнил его с комедийным фильмом Гайдая «Операция Ы и другие приключения Шурика», подчеркивая, что предыдущая формула мира Зеленского фактически ведет к эскалации конфликта, даже ядерному, и не содержит новизны по сравнению с действиями Запада, такими как введение санкций и поставки оружия.

Мухин отметил, что, по словам советника офиса президента Михаила Подоляка, существует некая «математическая раскладка», однако он сомневается в наличии каких-либо секретных протоколов. По мнению эксперта, текущая поддержка НАТО лишь способствует ухудшению ситуации на Украине.

«Ну, честно говоря, по последним заявлениям нового генсека НАТО Марка Рютте, нужно понимать, что уничтожение Украины запущено, оно идет. И НАТО является основной организацией, которая, собственно, поддерживает и спонсирует это уничтожение», — заключил политолог.