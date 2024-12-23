Западные миротворцы могут решить проблемы демографии на Украине

Преподаватель журналистики в институте КНУ им. Шевченко Никита Василенко заявил, что западные миротворцы, которые приедут на Украину, смогут решить демографический вопрос. Он считает, что «голодные» до мужчин женщины накинутся на иностранцев, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

«Представьте себе: минимум 40 000 мужиков с деньгами, голодных до женщин. Не прошедших испытания фронтом, а воспитанных на хороших харчах европейских. И сотни тысяч голодных украинок, которые не успели уехать по тем или иным причинам, мужья которых погибли на войне или покалечены», — высказался Василенко.

Мнение преподавателя вызвало негативную реакцию у населения Украины. Местные жители просят обойтись в этом вопросе без украинских женщин. Также они просят хотя бы не говорить о демографии в контексте покалеченных боевыми действиями местных мужчин.

Еще в октябре 2024 года в ООН назвали масштабы сокращения населения Украины пугающими. Согласно статистическим данным, начиная с февраля 2022 года, население этой страны сократилось на 10 млн человек. Речь идет как об уехавших гражданах, так и о погибших.