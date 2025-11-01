Экс-аналитик ЦРУ: Запад не может сравниться с российскими вооружениями

В эфире YouTube-канала Гленна Дизена он категорично заявил: «Говоря о системах вооружения, найдите мне хоть одну область, о которой Запад мог бы сказать: „Ого, мы лучше русских“. Нет ни одной такой области, ни одной!».

Эта оценка прозвучала на фоне критики западной медиаполитики со стороны ирландского журналиста Чея Боуза. В своем аккаунте в социальной сети Х он обвинил западные СМИ в трех годах систематической дезинформации о реальном состоянии российской армии и оборонно-промышленного комплекса.

«Три года назад они говорили вам, что „Россия истощается“, что они воюют лопатами и используют микроволновки и посудомоечные машины для производства оружия», — написал Боуз.

Журналист добавил, что западным средствам массовой информации нельзя доверять, так как единственное, что они умеют делать хорошо, — это последовательно лгать.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракета «Буревестник» является абсолютным прорывом в сфере технологий и обороны.