В Кремле назвали «Буревестник» абсолютным прорывом в сфере обороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ракета «Буревестник» является абсолютным прорывом в сфере технологий и обороны, сообщает РИА Новости .

«Это абсолютный прорыв и в сфере технологий, и в сфере обороны», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешном завершении решающих испытаний «Буревестника» и поручил обеспечить развертывание необходимой инфраструктуры для этого комплекса, а также определить его классификацию в системе ракетного вооружения страны.

По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, Россия заявляла о разработке «Буревестника» и «Посейдона» еще в 2018 году, но тогда «кто-то не поверил в это», а потому сейчас это вооружение стало неожиданностью для них.

