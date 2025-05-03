Официальное подтверждение того, что военные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) участвовали в освобождении Курской области от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) наряду с российскими бойцами, встревожило Запад, пишет «Царьград» .

Западные СМИ оценили подвиг бойцов КНДР, которые помогали российским военным освободить Курскую область от вторжения представителей киевского режима, но затем встревожились из-за того, что теперь Россия и КНДР могут активно развивать сотрудничество друг с другом в сфере боевой дружбы.

Бойцы КНДР оказывали помощь ВС РФ в рамках действия статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Обе страны отметили, что сотрудничество получилось эффективным.

Иностранные журналисты также обратили внимание на то, что Киев лишился последнего козыря в текущем конфликте после того, как Россия при поддержке КНДР выбила представителей ВСУ из Курской области. Теперь паникующий запад переживает, что Москва нарастит военные поставки в КНДР, а Пхеньян поддержит Россию в критический момент.

Западные опасения насчет усиления сотрудничества России и КНДР объяснимы: союз двух ядерных держав с реальным боевым опытом меняет баланс сил в мире.

Ранее Минобороны показало, как военные КНДР помогали российским коллегам освобождать Курскую область от присутствия ВСУ.