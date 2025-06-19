Зампред СБ РФ связал возможные удары по Ирану с чернобыльской угрозой

сегодня в 23:04

Медведев предупредил о риске ядерной катастрофы на Ближнем Востоке

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал резкое заявление в связи с планами западной коалиции нанести удар по иранскому ядерному объекту в Фордо.

В публикации на своей странице в X на английском языке высокопоставленный российский чиновник провел историческую параллель.

«Атака на действующие ядерные мощности — это прямой путь к повторению чернобыльского кошмара, только с непредсказуемыми региональными последствиями», — отметил Медведев.

Ранее пулитцеровский лауреат Сеймур Херш подтвердил подготовку США к бомбардировке подземного комплекса, где на глубине 80 метров расположены центрифуги для обогащения урана.