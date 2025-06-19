США готовят удар по иранскому ядерному объекту в выходные

Херш: атака на ядерный центр Фордо может состояться в выходные
Политика

По данным расследования журналиста Сеймура Херша, обладателя Пулитцеровской премии, администрация президента США Дональда Трампа утвердила планы масштабной бомбардировки иранских ядерных объектов, сообщает РИА Новости.

Особое внимание уделяется подземному комплексу в Фордо, где центрифуги расположены на глубине 80 метров.

Операция перенесена на выходные для смягчения финансовых последствий. Удар планируется нанести до открытия торгов на Уолл-стрит в понедельник.

Для разрушения укрепленного объекта будут задействованы стратегические бомбардировщики с бункера-бастерами, утверждает Херш.

Источники Херша в американском истеблишменте и израильских спецслужбах подтверждают, что глубина залегания объекта в Фордо требует применения специализированного вооружения. Речь идет о сверхмощных бомбах GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), способных пробивать до 60 метров железобетона.

Решение о бомбардировке созрело на фоне опасений, что Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия. Как ранее сообщал CBS News, Трамп рассматривает военный вариант как последнее средство предотвращения появления атомной бомбы у Тегерана.