США готовят удар по иранскому ядерному объекту в выходные

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Херш: атака на ядерный центр Фордо может состояться в выходные

Особое внимание уделяется подземному комплексу в Фордо, где центрифуги расположены на глубине 80 метров.

Операция перенесена на выходные для смягчения финансовых последствий. Удар планируется нанести до открытия торгов на Уолл-стрит в понедельник.

Для разрушения укрепленного объекта будут задействованы стратегические бомбардировщики с бункера-бастерами, утверждает Херш.

Источники Херша в американском истеблишменте и израильских спецслужбах подтверждают, что глубина залегания объекта в Фордо требует применения специализированного вооружения. Речь идет о сверхмощных бомбах GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), способных пробивать до 60 метров железобетона.

Решение о бомбардировке созрело на фоне опасений, что Иран вплотную приблизился к созданию ядерного оружия. Как ранее сообщал CBS News, Трамп рассматривает военный вариант как последнее средство предотвращения появления атомной бомбы у Тегерана.