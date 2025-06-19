Голоса, нефть: военэксперт ответил, почему Трамп боится начинать войну с Ираном

«Все, кто ждет того, что Трамп объявит войну Ирану, не совсем понимают американскую систему. Война никогда не будет объявлена Трампом, потому что ее может объявить только Конгресс, который не делал этого со времен Второй мировой войны», — заявил специалист.

По мнению Крапивни, Конгрессу не нужна такая ответственность, а Трамп может объявить о начале военной операции, но она не будет войной. Более того, на президента США давят сторонники этой операции. Если Трамп все же примет такое решение, высока вероятность того, что на следующих выборах в Конгресс и Сенат республиканцы значительно потеряют в голосах. Также начало операции станет разочарованием для народа, который выбирал президента для избавления от бесконечных войн.

Тем не менее, эксперт уверен, что специалисты говорящие о том, что Иран уже давно проиграл, глубоко ошибаются. Как отметил Крапивни, американцы экстренно эвакуируют своих граждан из страны, что свидетельствует о том, что война только начинается. Иран же имеет внушительные запасы оружия и может закрыть все проливы, что поведет за собой резкое повышение цен на топливо.

Также стоит помнить о том, что около Ирана расположились американские базы с 57 тысячами солдат. В случае серьезных ракетных атак со стороны США, Пентагон обретет большое проблемы.