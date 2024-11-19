Замороженные деньги россиян планируют тратить на оружие для ВСУ

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель предложил потратить второй транш Украине из доходов от замороженных активов России на вооружение украинской армии. Это могут сделать весной 2025 года, сообщает РИА Новости .

Вместе с тем Боррель отметил, что не все главы Минобороны и МИД Европейского союза заявили о готовности продолжать помощь Киеву. Руководитель дипломатической службы ЕС отмечал, что 19 ноября министры обороны стран ЕС и генсекретарь НАТО Марк Рютте обсудят будущую поддержку армии Украины.

19 ноября Жозеп Боррель утверждал, что разрешение США для Украины на дальнобойные ракетные удары по России якобы «соответствуют международному праву». По его словам, украинцы будут бить американским оружием по России «на расстояние до 300 км».

Боррель также говорил, что 300 километров — «это не очень далеко». Более того, глава Евродипломатии заявлял, что Киеву надо было еще раньше давать разрешение на соответствующие атаки.