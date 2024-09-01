Замглавы МИД Рябков: Россия изменит ядерную доктрину на фоне действий Запада

сегодня в 15:49

РФ внесет изменения в ядерную доктрину после того, как проведет анализ крайних конфликтов, и изучит шаги Соединенных Штатов и Европы в отношении спецоперации. Об этом ТАСС рассказал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что работа над корректировкой ядерной доктрины ведется. Сейчас она находится на продвинутой стадии.

Установка скорректировать ядерную доктрину появилась в связи с изучением и анализом опыта ведения конфликтов последних лет. Также учитывается и то, что Запад эскалирует ситуацию вокруг спецоперации.

Ранее об уточнении ядерной доктрины говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. Россия пошла на такой шаг из-за позиции США.