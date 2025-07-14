Матч «Легенд футбола» и сборной жителей Рузы собрал более 2 тыс зрителей

Сборная звезд отечественного футбола сыграла вничью со счетом 10:10 с любительской командой жителей Рузского муниципального округа в матче проекта «Выходи во двор», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Игра в Рузе стала седьмой в летнем сезоне 2025 года. На поле стадиона «Урожай» под овации более 2 000 болельщиков вышли: Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Каряка, Александр Ширко, Василий Иванов, Дмитрий Хлестов и Александр Самедов. Ворота команды «Легенды футбола» защищал Руслан Нигматуллин. Для него этот матч стал вторым в карьере за команду звезд. Кроме того, в составе команды сыграл участник проекта «Суперлига Подмосковья» Андрей Чумаков.

Традиционно наставления Легендам в качестве главного тренера команды давал трехкратный вице-чемпион СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

«Проект великолепный! Самое главное, что дети получили сегодня удовольствие, встретившись с Легендами. Наши именитые футболисты с удовольствием приезжают и стараются передать свое мастерство и опыт детям. Хочу также поблагодарить за такое прекрасное поле. Здесь занимаются дети и могут тренироваться профессиональные команды. Побольше бы таких полей, в наше время о таком можно было только мешать. Московская область всегда была богата на таланты. Подмосковье воспитало целый список выдающихся футболистов», — отметил Валерий Гладилин.

Олег Жолобов и Виктор Гусев, которые комментируют каждую игру Легенд в Подмосковье, в режиме реального времени транслировали для зрителей происходящее на поле и создавали атмосферу большого футбола.

«Спасибо городу за гостеприимство! Спасибо за прекрасную футбольную атмосферу. Этот праздник футбола длится уже четвертый год. Праздник, объединяющий всех, приносящий много приятных эмоций», — поделился эмоциями Руслан Нигматуллин.

Программа спортивного дня началась с мастер-классов и активностей для детей. Также на стадионе были организованы интерактивные развлечения, лотерея с подарками и тематические площадки с футбольными аттракционами.

«Для меня самая главная часть проекта — это мастер-классы. В них участвует где-то 150, а иногда бывает и 250 детей. И все они хотят получить импульс для дальнейшего развития в спорте. Чтобы этот заряд энергии у них остался на долгие-долгие годы. Это понимают и родители. Футболисты своим примером показывают, что они узнаваемы, популярны, успешны, благополучны. И если дети хотят быть такими — надо тренироваться и добиваться результата», — прокомментировал соорганизатор проекта, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Каждый матч Легенд в Московской области посещают семьи участников специальной военной операции. По традиции спортсмены пообщались с детьми, подарили им памятные подарки и автографы.

За четыре года «Легенды» провели свыше 40 матчей с любительскими командами из различных городских округов Подмосковья.

Проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.