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Стройготовность пристройки к гимназии № 6 в Солнечногорске составляет почти 50%

В Солнечногорске активно ведется строительство пристройки на 300 мест к гимназии № 6, которая носит имя дважды Героя Советского Союза Дмитрия Алексеевича Драгунского. На сегодняшний день строительная готовность объекта достигает практически половины запланированного объема работ — около 50%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте работают 137 специалистов, а также задействовано семь единиц техники. Сейчас строители продолжают фасадные работы, ведут монтаж инженерного оборудования и внутренних коммуникаций, выполняют отделочные работы внутри помещений. Отметим, что у пристройки уже установлены окна, завершен монтаж электрических сетей и подготовлены водопроводные коммуникации.

«Строительство пристройки на 300 мест идет в заданном темпе. Проект реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Работы ведут по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет областного бюджета и запланировано их завершить в сентябре текущего года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.