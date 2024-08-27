Лавров: российские власти уточняют доктрину использования ядерного оружия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти уточняют доктрину использования ядерного оружия, о которой хорошо известно США, сообщает РИА Новости .

Политик рассказал об этом на пресс-конференции с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани. Уточнение доктрины использования ядерного оружия было вызвано американской позицией.

По словам Лаврова, Вашингтон считает, что в случае начала новой мировой войны пострадает в первую очередь только Европа. В частности, заявление с таким подтекстом было сделано координатором по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джоном Кирби.

Лавров отметил, что именно этот показательный момент привел к тому, что российские власти сейчас уточняют доктрину использования ядерного оружия, о которой хорошо осведомлены США.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил о ядерной доктрине России. По его словам, в случаях угрозы Москва готова применить весь свой арсенал.