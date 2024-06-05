Путин напомнил о ядерной доктрине России

В случае угроз Россия задействует все имеющиеся у нее средства

В случае угроз Москва задействует все имеющиеся у нее средства, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас есть ядерная доктрина. Если чьи-то действия будут угрожать нашему суверенитету и территориальной целостности, мы считаем для себя возможным использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства», — заявил он.

Ранее Путин отметил, что «Россия не размахивает ядерной дубинкой».

Президент России Владимир Путин 5 июня в первый день Петербургского международного экономического форума встретился с руководителями международных информационных агентств, в том числе и западных медиа.