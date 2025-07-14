В Петербурге мужчина удерживал двух школьниц в съемной квартире для секса

В правоохранительных органах Петербурга заявили о том, согласно заявлению, в Кировском районе в одном из домой мужчина удерживает в неволе двух несовершеннолетних, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Отмечается, что 13 июля в диспетчерскую 02 ведомства поступил звонок. Заявительница рассказала о том, что в одном из местных домов мужчина удерживает силой двух несовершеннолетних девушек в возрасте 16 и 17 лет. Более того, женщина заявила, что мужчина напоил своих жертв, и сейчас они спят, поэтому необходимо, чтобы сотрудники полиции оперативно прибыли на место и вызволили пленных из квартиры.

После этого сотрудники прибыли на место, которое указала женщина. Там действительно находились две школьницы в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врачи скорой помощи госпитализировали девочек в одну из детских больниц в состоянии средней тяжести, впоследствии сотрудники подтвердили, что их пытались изнасиловать.

Мужчина, удерживавший школьниц, оказался 43-летний безработный без регистрации, данную квартиру он снимал. Его также забрали в отдел полиции, составили протокол и отправили в спецприемник. На данный момент полиция разбирается в деталях инцидента, рассматривается и возможность возбуждения уголовного дела.