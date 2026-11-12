Замглавы МИД Рябков: Европа чувствует себя ущемленной из-за переговоров

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что европейцы чувствуют себя ущемленными из-за неучастия в переговорах по украинскому урегулированию, сообщает RT .

«Европейцы, которые настаивают на своем подключении к этому процессу, явно чувствуют себя ущемленными. Они не в состоянии воспринять те подходы, которые мы отстаиваем, отрабатываем весьма последовательно, твердо. Очевидно, для них эти подходы неприемлемы», — отметил Рябков в интервью RT.

По словам заместителя министра иностранных дел России, европейцы в равной степени негативно относятся и к идеям американской администрации.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Абу-Даби, заявил, что страны Европы смогут участвовать в переговорах по Украине, когда у них проснется совесть.

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