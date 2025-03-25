Замглавы МИД Польши Шейна признался, что он алкоголик

Замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна признался в алкоголизме. Он поблагодарил всех, кто поддержал его в борьбе с зависимостью, сообщает РИА Новости .

Шейну заподозрили в употреблении алкоголя после того, как он испытывал трудности с координацией и речью. В таком состоянии он несколько раз появлялся на публичных мероприятиях.

«Все, кого коснулась моя проблема, извините. Всех, кто оказал мне поддержку, я искренне благодарю», — высказался Шейна.

При этом агентство внутренней безопасности инициировало проверку. Им важно выяснить, имел ли Шейна доступ к сверхсекретной информации, которая связана с НАТО.

Ранее польское министерство внутренних дел настоятельно рекомендовало своим гражданам подготовить запасы для трехдневного автономного выживания. Также может оказаться полезным наличие транзисторного радио.