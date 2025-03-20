Польша призвала жителей подготовить запасы для автономного выживания на 3 дня

«Давайте будем готовы в рамках своих возможностей как минимум к трем дням выживания без помощи государственных структур», — призвал замглавы Веслав Лесникевич.

Он уточнил, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо иметь: достаточный запас питьевой воды, важные медикаменты, средства личной гигиены и санитарии, запас продуктов питания с длительным сроком хранения, автономные источники освещения и заряженные аккумуляторы.

Лесникевич добавил, что наличие транзисторного радио также может оказаться полезным. По его словам, порой это может быть единственным способом получения информации. Он также подчеркнул важность развития системы гражданской обороны страны и акцентировал внимание на том, что гражданская оборона — это не пассивное ожидание помощи от государства, а личная ответственность каждого за свою безопасность и создание условий для самостоятельного преодоления трудностей.