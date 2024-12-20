Замглавы МИД Грушко считает, что НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко считает, что НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией, но безопасность РФ в любом случае будет обеспечена, сообщает kp.ru .

По мнению замглавы российского МИД, Россия придерживается курса на недопущение прямого столкновения с НАТО, в том числе путем демонстрации своих военных возможностей. Эти сигналы о возможных последствиях решения «помериться силой» считываются «на той стороне».

Между тем, отметил замминистра, Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников». По его словам, в НАТО «демонизируют» намерения России и пытаются добиться превосходства во всех средах, непрерывно наращивают размеры военных контингентов вблизи границ России, проводят учения и развивают логистику для быстрой переброски войск.

«Если суммировать — НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками», — сказал Грушко.

Он подчеркнул, что агрессивность НАТО и связанные с этим риски для безопасности нашей страны учитываются в процессах планирования в области обороны России.

«Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена», — заверил Грушко.

Он также отметил, что НАТО для США — «выгодная сделка», и предположил, что новая американская администрация будет искать способы «повысить отдачу» от Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп не исключил выход США из НАТО.