Трамп не исключил возможности выхода США из НАТО

Трамп: США выйдут из НАТО, если союзники не будут «платить по счетам»

Будущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что не исключает выхода страны из НАТО, сообщает ТАСС .

«Если они будут платить по своим счетам, то конечно», — ответил республиканец на вопрос о сохранении членства Штатов в Североатлантическом альянсе.

Американский политик добавил, что выполнение финансовых обязательств союзниками является краеугольным камнем для дальнейшего участия Вашингтона в альянсе.

Дональд Трамп официально вступит в должность президента США 20 января следующего года. Республиканец неоднократно критиковал деятельность НАТО.

При возвращении в Белый дом Трамп пригрозил выходом США из блока, если европейские союзники не возьмут на себя расходы по обеспечению своей безопасности.

Ранее Трамп пообещал сделать все возможное для завершения украинского конфликта и заявил, что при нем Киев не получит столько военной помощи, как во время правления действующего американского лидера Джо Байдена.