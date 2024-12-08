Дональд Трамп высказался о будущем уменьшении военной помощи Украине

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Трамп: Украине не стоит ожидать тех же объемов помощи от США, что и при Байдене

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что при нем украинские власти не получат столько военной помощи, как во время правления действующего американского лидера Джо Байдена, сообщает украинское издание «Политика страны» .

По данным американского телеканала NBC News, республиканец пообещал сделать все возможное для завершения российско-украинского конфликта.

В статье отметили, что также политик не станет удерживать США в Североатлантическом альянсе, если остальные страны-участники не увеличат взносы в блок.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Украина желает заключить сделку с Россией и призвал к немедленному прекращению огня.