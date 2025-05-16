Замглавы Гагаузии Илье Узуну угрожают и требуют уйти в отставку

Анонимные угрозы стали приходить в адрес первого замглавы исполкома Гагаузской автономии Ильи Узуна. Неизвестные требуют, чтобы он ушел в отставку с занимаемой должности, пишет ТАСС со ссылкой на его страницу в Facebook*.

«Сегодня (16 мая — ред.) в течение дня мне неоднократно поступали анонимные звонки через Telegram с откровенными угрозами. Неизвестные требовали, чтобы я немедленно ушел из политики, отрекся от Илана Шора, перестал выступать за укрепление связей с Россией и подал в отставку», — написал в соцсети Узун.

По словам замглавы Гагаузии, анонимные злоумышленники грозят устроить проблемы не только ему, но и его семье, если он не покинет занимаемую должность. Узун уверен, что получает угрозы из-за центральной власти Молдавии.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии добиваются отставки главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую задержали местные стражи порядка, возбудив уголовное дело.

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