Власти Молдавии хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии

Главу Гагаузии Евгению Гуцул могут лишить статуса руководителя региона и провести досрочные выборы. Во всяком случае, власти Молдавии стремятся использовать уголовное дело против Гуцул для этих целей, такое мнение высказал адвокат Сергей Морару, пишет РИА Новости .

Евгению Гуцул задержали еще в конце марта в аэропорту Кишинева и арестовали на 20 суток по делу о финансировании партии «Шор», которую в республике признали неконституционной. Соответствующее обвинение главе Гагаузии предъявила прокуратура, позднее суд продлил арест Гуцул до 13 июня 2025 года. Сторона защиты планирует обжаловать это решение.

По мнению адвоката, власти Молдавии стараются использовать уголовное дело, чтобы лишить его подзащитную должности и провести досрочные выборы нового главы Гагаузии.

«Это дело используется, чтобы держать дома госпожу Гуцул и чтобы мешать ей исполнять служебные обязанности. Вот и все, не надо быть юристом, чтобы понять это. Посмотрим, как долго будет продолжаться этот незаконный арест», — заявил Морару.

По словам адвоката, уголовное дело против Гуцул потеряет свою актуальность, если власти Молдавии смогут добиться и провести досрочные выборы.

Ранее сообщалось, что молдавские власти стали применять репрессивные меры в отношении всех, кто политически мыслит иначе в стране.