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Главу Гагаузии Гуцул оставили под домашним арестом еще на 30 дней

Башкана Гагаузии Евгению Гуцул оставили под домашним арестом еще на 30 суток. Такое решение вынес суд в молдавском Кишеневе, сообщает ТАСС .

Адвокат Гуцул Сергей Морару заявил, что ее домашний арест продлили необоснованно. Юрист собирается оспорить это решение, отмечает ТАСС.

9 апреля суд в Кишеневе изменил меру пресечения арестованной Гуцул на домашний арест. Но глава Гагаузии надеялась, что ее освободят.

Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева. Ее обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании. 28 марта главу Гагаузии отправили под арест на 20 дней.