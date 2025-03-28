Главу Гагаузии Евгению Гуцул отправили под арест на 20 суток

Молдавский суд отправил главу Гагаузии Евгению Гуцул под арест на 20 суток. Ее подозревают в незаконном финансировании партии «Шор», сообщает РБК со ссылкой на ТАСС .

Прокуратура ходатайствовала, чтобы Гуцул отправили под арест на 30 дней. Но суд назначил 20.

При этом адвокат женщины Серджиу Морару заявил, что у прокуратуры не было права требовать заключения Гуцул под стражу. Он утверждает, что его подзащитная ни в чем не виновата.

После того, как суд огласил свое решение, Гуцул сказала: «Гагаузию сегодня обезглавили».

Политика задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. Ее обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году и подделке документов. Сама Гуцул опровергает все обвинения.

После задержания политик обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с призывом помочь в ее освобождении. Гуцул считает, что посредством ее ареста молдавское правительство пытается ликвидировать Гагаузскую автономию.