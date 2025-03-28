Главу Гагаузии Евгению Гуцул отправили под арест на 20 суток
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Молдавский суд отправил главу Гагаузии Евгению Гуцул под арест на 20 суток. Ее подозревают в незаконном финансировании партии «Шор», сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.
Прокуратура ходатайствовала, чтобы Гуцул отправили под арест на 30 дней. Но суд назначил 20.
При этом адвокат женщины Серджиу Морару заявил, что у прокуратуры не было права требовать заключения Гуцул под стражу. Он утверждает, что его подзащитная ни в чем не виновата.
После того, как суд огласил свое решение, Гуцул сказала: «Гагаузию сегодня обезглавили».
Политика задержали 25 марта в аэропорту Кишинева. Ее обвиняют в незаконном финансировании избирательной кампании в 2023 году и подделке документов. Сама Гуцул опровергает все обвинения.
После задержания политик обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с призывом помочь в ее освобождении. Гуцул считает, что посредством ее ареста молдавское правительство пытается ликвидировать Гагаузскую автономию.