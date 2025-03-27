Гуцул обратилась к Путину с призывом помочь в ее освобождении

Евгения Гуцул, глава Гагаузской автономии, находящаяся под стражей в Кишиневе, обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи в ее освобождении, сообщает «Царьград» .

В своем Telegram-канале она заявила, что ее арест продиктован политическими мотивами. Гуцул считает, что таким образом молдавское правительство пытается ликвидировать Гагаузскую автономию.

По ее словам, Кишинев провоцирует внутреннюю рознь и подвергает преследованиям тех, кто поддерживает дружественные связи с Россией.

В связи с этим политик обратилась к президенту РФ с просьбой использовать все доступные средства влияния на Молдавию и однозначно поддержать особый статус Гагаузии.

«Мы с надеждой и верой смотрим на Россию — страну, которая никогда не предавала своих друзей», — отметила Гуцул.

Она была официально задержана на 72 часа в связи с открытым делом о фальсификации документации и нарушениях в управлении избирательными фондами.

Гагаузия традиционно поддерживает укрепление связей с Россией, в то время как молдавские власти ориентированы на европейскую интеграцию.