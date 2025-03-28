Замглавы дипмиссии Канады Эбеля вызвали в МИД России

МИД РФ вызвал заместителя главы дипломатической миссии Канады в Москве Брайана Эбеля. Ему объявили демарш из-за русофобских заявлений посла страны в России Сары Тейлор, сообщает пресс-служба дипведомства в Telegram-канале .

Дипломату сообщили, что нельзя упоминать блокаду Ленинграда в контексте пакта «Молотова-Риббентропа», а также Ялтинской конференции. Это кощунственно и оскорбляет российский народ, а также память людей, которые пережили блокаду.

Заявление Тейлор неуместно еще и перед наступающим празднованием 80-летия Великой Победы. Свой вклад в нее внесла и Канада.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила посла Канады в России Сару Тейлор в кощунстве над памятью погибших при блокаде Ленинграде во время Великой Отечественной войны.