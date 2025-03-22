Захарова обвинила посла Канады в России в кощунстве над блокадой Ленинграда

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила посла Канады в России Сару Тейлор в кощунстве над памятью погибших при блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Тейлор побывала на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге и возложила цветы к монументу «Родина-мать».

При этом она написала в соцсетях, что страдания ленинградцев — это «последствиях „Пакта Молотова-Риббентропа“, и Ялты».

Захарова отметила, что канадский дипломат исказила историческую правду в то время, как Оттава «поддерживает нынешних потомков бандеровцев, сотни тысяч замученных голодом и лишениями наших сограждан».

«С пониманием исторических причинно-следственных связей и, конкретно, первопричин Второй мировой у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы — избирательный вывих памяти», — написала Захарова в своем Telegram-канале.