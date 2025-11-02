Заявление о «проблеме в облике городов» раскололо правящую коалицию ФРГ

Фраза канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что миграционная проблема «все еще присутствует в облике наших городов», спровоцировала масштабный политический скандал и обрушила его рейтинг до рекордного минимума, сообщает газета «Известия» .

«Немецкие власти исправляют предыдущие ошибки в миграционной политике и уже далеко продвинулись в решении этой проблемы. Однако в облике наших городов эта проблема все еще присутствует», — заявил Мерц.

Это высказывание, сделанное в контексте планов по расширению депортаций, было воспринято общественностью как откровенно расистское и разжигающее межнациональную рознь. В немецких городах начались акции протеста под лозунгами «Фридрих, проблема — это ты и твой расизм», а ситуация накалилась до предела — был разгромлен партийный офис ХДС в Бонне.

Критика прозвучала даже от бывшего канцлера Ангелы Меркель, которая, не называя имен, призвала к «добросовестности и умеренности» в высказываниях, подчеркнув, что в мигрантах нужно видеть прежде всего личности.

Попытка Мерца защитить свою позицию, сославшись на безопасность собственных дочерей, лишь усугубила ситуацию, вызвав шквал обвинений в эксплуатации женской темы в расистских целях. Более 50 известных женщин Германии подписали открытое письмо с осуждением его слов. Внутри его собственной партии ХДС также нарастает напряжение: появилась оппозиционная левая группа, обвиняющая канцлера в сдвиге в сторону курса ультраправой «Альтернативы для Германии».