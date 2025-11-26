сегодня в 18:59

Заявление и 7 документов подписали во время визита Путина в Киргизию

Россия и Киргизия подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства и еще семь документов во время визита российского лидера Владимира Путина в Бишкек, сообщает ТАСС .

Среди подписанных бумаг — протокол о внесении изменений в Договор между РФ и Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества, Соглашение о сотрудничестве в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Кроме того, стороны заключили Меморандум о взаимопонимании в области кардиологи и Меморандум в сфере стратегического планирования.

Путин приехал в Киргизию с рабочим визитом 25 ноября. 26 ноября он провел переговоры с главой страны Садыром Жапаровым. 27 ноября российский лидер примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Бишкеке.

Ранее президенту РФ и его коллегам продемонстрировали внутреннее убранство киргизской юрты. Путин также сыграл на киргизском национальном музыкальном инструменте — комузе.

