Путин сыграл на киргизском национальном инструменте

сегодня в 17:50

В ходе своего визита в Киргизию президент РФ Владимир Путин попробовал себя в музыкальном творчестве. Он сыграл на киргизском национальном музыкальном инструменте — комузе. Кадры публикует пресс-служба Кремля .

В Бишкеке накануне заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ была организована краткая культурная программа. Ее провели на территории государственной резиденции «Ала-Арча».

Главы государств-участников ОДКБ посетили тематическую экспозицию, посвященную культуре Киргизии. Им в том числе продемонстрировали внутреннее убранство киргизской юрты.

Также лидеры смогли увидеть, как из дерева делают народный трехструнный щипковый музыкальный инструмент комуз. Музыканты сыграли для политиков мелодию.

Президент РФ также осмотрел комуз. Он даже сыграл несколько аккордов.

Путин отправился в Киргизию с государственным визитом накануне. Он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Бишкеке 27 ноября.

