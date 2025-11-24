сегодня в 18:43

Путин поедет в Киргизию с рабочим визитом и поучаствует в саммите ОДКБ

Президент России Владимир Путин отправится в Киргизию с государственным визитом 25-27 ноября. Встречу проведут по приглашению главы Киргизии Садыра Жапарова, рассказал журналистам помощник лидера РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС .

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в киргизском Бишкеке 27 ноября. Программа визита Путина начнется 25 ноября вечером.

Главу РФ встретит киргизский коллега Садыр Жапаров. Политики отправятся возлагать венок к Вечному огню на площади Победы.

Затем Путин и Жапаров проведут неформальную беседу в резиденции Аларча. Она пройдет в формате тет-а-тет.

26 ноября во Дворце единства проведут церемонию официальной встречи. Там же организуют переговоры между РФ и Киргизией.

