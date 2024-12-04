Захаровой аннулировали выданную визу в Мальту на заседание совета глав МИД ОБСЕ

Мероприятие пройдет 5–6 декабря в Валлетте. Захаровой уже была выдана виза в Мальту, но ее аннулировали накануне заседания.

В Мальтийском председательстве отметили, что это произошло «в силу не зависящих от них обстоятельств»,

В МИД РФ назвали этот случай беспрецедентным. В ведомстве отметили, что в ходе предстоящего заседания «особое внимание будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации».

Ранее Захарова объяснила, что имел в виду президент Украины Владимир Зеленский, когда послал РФ «на три буквы». По ее словам, он говорил про «ФРГ».