Захарова объяснила, что имел в виду Зеленский, когда послал РФ «на три буквы»
Мария Захарова: Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду «ФРГ»
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Представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что имел в виду нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, когда посылал Россию на «три буквы», сообщает NEWS.ru.
Дипломат указала, что канцлер Германии Олаф Шольц, похоже, не осознает, что, когда Зеленский отправил Россию «на три буквы», он на самом деле имел в виду ФРГ. Эти слова прозвучали на пресс-конференции, где обсуждались усилия по установлению мира.
«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду „ФРГ“», — отметила Захарова.
Ранее представитель МИД России назвала помилование Байденом своего сына Хантера карикатурой на демократию.