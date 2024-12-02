Мария Захарова: Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду «ФРГ»

Представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что имел в виду нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский, когда посылал Россию на «три буквы», сообщает NEWS.ru .

Дипломат указала, что канцлер Германии Олаф Шольц, похоже, не осознает, что, когда Зеленский отправил Россию «на три буквы», он на самом деле имел в виду ФРГ. Эти слова прозвучали на пресс-конференции, где обсуждались усилия по установлению мира.

«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду „ФРГ“», — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД России назвала помилование Байденом своего сына Хантера карикатурой на демократию.