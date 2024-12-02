Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что помилование, предоставленное президентом США Джо Байденом его сыну Хантеру по двум уголовным делам, — карикатура на демократию, сообщает газета «Известия» .

«Карикатура на тему демократии», — отметила Захарова.

Джо Байден решил помиловать своего сына в выходные, приурочив это событие ко Дню благодарения. В ответ на это Хантер Байден сказал, что намерен посвятить свою жизнь помощи людям, страдающим от зависимостей.

1 декабря адвокаты Хантера Байдена выразили опасения по поводу его будущего после избрания Дональда Трампа президентом США. Указывалось, что республиканец включил Хантера в список своих «врагов». Члены команды Трампа также отметили, что он может отомстить прокурорам, если те не займутся делом более строго.

В сентябре Хантер Байден признал свою вину по девяти обвинениям в рамках дела о налоговых преступлениях, а в июне согласился с обвинениями по трем пунктам, связанным с незаконным хранением оружия.