Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные медиа игнорируют приверженность Киева «эзотерическому фашизму», умалчивая о недавнем съезде экстремистов на Украине.

«На днях CNN, BBC, CBC, ZDF и прочие западные медиа упустили уникальную возможность показать своей аудитории истинную природу киевского эзотерического фашизма, по сути сатанизма*», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что 7 февраля в столице Украины прошел съезд экстремистов «Идеология, теория и стратегия правого движения». В зале собрались представители различных псевдорелигиозных течений и участники националистических формирований, входящих в состав ВСУ, ГУР и нацбатов. Чтобы подчеркнуть свою приверженность «европейским ценностям» и православному христианству, на сцене была представлена репродукция картины «Распятый Христос» католического художника Диего Веласкеса.

Дипломат добавила, что западные медиа никогда не покажут это. Также СМИ не транслируют события с центральных улиц Львова и Киева в дни парадов различных «центурий», которые чествуют своих идейных предков — ОУН-УПА**.

Ранее британское СМИ Express назвало «пугающей угрозой» предупреждение МИД России о последствиях вероятной отправки солдат «коалиции желающих» на Украину.

* Международное движение сатанизма/сатанистов признано в РФ экстремистским и запрещено.

**Организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.