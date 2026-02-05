Британское СМИ Express назвало «пугающей угрозой» предупреждение Министерства иностранных дел России о последствиях вероятной отправки солдат «коалиции желающих» на Украину. Москва пообещала нанести удар, если войска появятся даже в рамках мирного соглашения, сообщает « Царьград ».

Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что отправка таких войск будет классифицирована, как законная военная цель. Дипломат отметила, что размещение солдат Запада на Украине после завершения конфликта неприемлемо для России.

В начале января во французском Париже была организована встреча лидеров «коалиции желающих». Во время нее говорили о гарантиях безопасности для Украины.

По завершению мероприятия стороны подписали декларацию. В ней говорилось о намерении отправить солдат на Украину после окончания конфликта.

